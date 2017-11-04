Sistemi değiştirdi

Tudor takımı ilk kez çift forvet ile sahaya çıkardı.

G.Saray, G.Birliği karşısında iki golcüsünü birden sahaya sürerek, bu sezon ilk kez çift forvetle bir maça başladı. Sarı-kırmızılı ekibin G.Birliği müsabakası 11'inde hem Bafetimbi Gomis hem de Eren Derdiyok birlikte yer aldı. Gomis, geride kalan 10 maçın tamamında olduğu gibi yine ilk 11'de yerini alırken, Eren Derdiyok ise ligde ilk kez başlangıç kadrosuna girmeyi başardı. Bu sezon süre almakta zorlanan Eren, geride kalan 10 maçın 7'sinde yedeklerden gelerek sahaya çıkmış ve sadece 75 dakika oyunda kalmıştı.



Sarı-kırmızılılar en son çift forvet olarak Hamza Hamzaoğlu döneminde Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahaya çıkmış ve deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu. Tudor, sarı-kırmızılı takımın saha içi düzeninde değişiklikler yaptı. Hırvat teknik adam, 3-4-1-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdü. Savunmayı Maicon, Serdar, Denayer üçlüsünden oluşturan Tudor, orta sahada Mariano, Fernando, Tolga ve Rodrigues'i görevlendirdi. Forvet arkasında Belhanda forma giyerken, ileri ikili Eren ve Gomis'ten oluştu.