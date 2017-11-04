 Serdar Aziz cezalı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Serdar Aziz cezalı

    Serdar Aziz cezalı
    G.SARAY savunmasının tecrübeli ismi Serdar Aziz, dün akşam gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarından sarı kart gören 27 yaşındaki defans oyuncusu; G.Birliği maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gördüğü için cezalı oldu. Serdar, milli maç arasından sonraki hafta oynanacak Başakşehir karşılışmasında görev yapamayacak.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:55
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