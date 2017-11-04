Serdar Aziz cezalı

G.SARAY savunmasının tecrübeli ismi Serdar Aziz, dün akşam gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarından sarı kart gören 27 yaşındaki defans oyuncusu; G.Birliği maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gördüğü için cezalı oldu. Serdar, milli maç arasından sonraki hafta oynanacak Başakşehir karşılışmasında görev yapamayacak.