Tudor'dan çift forvet sürprizi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev yapacak.



İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;



GALATASARAY: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Eren, Gomis



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, Claro, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Muriqi.