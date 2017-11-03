 Tudor'dan çift forvet sürprizi – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Tudor'dan çift forvet sürprizi

    Tudor'dan çift forvet sürprizi

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev yapacak.

    İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;

    GALATASARAY: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Eren, Gomis

    GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, Claro, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Muriqi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:38
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