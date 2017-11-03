Şehitler için saygı duruşu yapıldı
Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri için saygı duruşu yapıldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirlği arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:28
-
Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
-
Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
-
Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Şehitler için saygı duruşu yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.