Şehitler için saygı duruşu yapıldı

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri için saygı duruşu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri anısına; 3, 4 ve 5 Kasım 2017 tarihlerinde oynanacak futbol müsabakalarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağı açıklanmıştı.



Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirlği arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

