İşte Dilmen'in çarpıcı tespitleri...

"TUDOR İÇİN BAŞAKŞEHİR MAÇI BAŞLADI"

Tudor için artık Başakşehir fatih Terim Stadı'ndaki maç başladı. Galatasaray'ın oyun formatı Fenerbahçe maçında değişti. Geçen hafta da Trabzon'da da gördük bunu. Gençlerbirliği maçında da farklı bir şey gördük. Çok enteresan bir diziliş ile çıktı. Kadro kalitesine güvendiği için böyle değişiklikler yapabiliyor.

"3'LÜ DEFANS DEPLASMANDA SIKINTI YARATIR"

?Belhanda bu tip maçlarda iz bırakacaktır. Bugün de iyi oyun oynadı ve asistlerini yaptı. Mesut Bakkal biz oynamaya çalışırsak Beşiktaş bizi yener demişti. Bugün bunu yapma fırsatı bulamadı. Maçın başında çok güzel hazırlanışla golü yediler. Taktiksel anlamda skora göre oyuncu değiştirilebilir ama çok fazla da taktikle oynamak iyi değildir. Deplasmanlarda sıkıntı yaratır 3'lü. Rodrigues 5'linin solunda oynayacak bir oyuncu değildir. Kazanılması gereken maçı hem iyi oynayarak hem de farklı bir skorla kazandı. Her istediği oldu hocanın. Haftaya belki de 3'lü oynayamayacak ama... Ahmet Çalık ile Koray var. Bütün planlarını değiştirmek zorunda kalabilir hoca.

"FERNANDO EN KİLİT OYUNCU"

Burada oyuncu kalitesi, oynayabilmek çok önemli. Burada en hassas oyuncu da Fernando. 3'lü oynuyorsanız, 5'li de oynuyorsanız Fernando orayı toparlıyor. Basit oynuyor, en kilit oyuncu. Belhanda'ya güvenerek oynayamazsınız ama Fernando'ya güvenerek oynarsınız. Gomis mutludur ikinci forvet yanında olduğu için. Burada teknik adamların hamleye hamleyle karşılık vermesi lazım. Arkaya adam sarkıtabilir. Kimse çift santrfor beklemiyordu açıkçası.

"NDİAYE 11 OYUNCUSU DEĞİL"

Çok diri bir oyuncu değil, ekonomik kullanmanız gerek Belhanda'yı, oyunun sonunda diri kalamıyor genelde. Ben Ndiaye'nin Galatasaray'ın 11'inde oynayacağını düşünmüyorum. Çok faul yapıyor. İkinci bölgede 20-30 metre driblingleri oluyordu. Şimdi daha tedbirli oynuyor. Bugün olsaydı harika oynardı.

"ARDA GELİRSE ETKİLİ OLUR"

Çok sağ bek denendi Galatasaray'da ama cuk oturan Mariano oldu. Hızlı, sert, hücumu seviyor. Bir sürü oyuncu alındı. Bir ara Eboue iyidi, sonra iyi öyle bir bek bulamadılar. Gazete Arda Turan yazıyor, gelirse müthiş etkili olur. Solda Arda olursa müthiş etkili olurlar. Maicon uzun oynayabilmesi dışında diğer stoperlerin ayakları iyi değil. Orada Fernando devreye giriyor. Belhanda, Feghouli ve Tolga gelip top alabiliyorlar.