Muslera kadroya alınmadı!
Uruguay’ın Polonya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının 23 kişilik kadrosuna Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera alınmadı. Muslera’nın dışında Barcelona’nın yıldız ismi Luis Suarez de kadroya dahil edilmedi.
Uruguay'ın Polonya ve Avusturya karşılaşmalarının kadrosunda bulunan isimler şöyle:
"Martin Silva, Martin Campana, Diego Godin, Sebastian Coates, Jose Maria Gimenez, Maximiliano Pereira, Gaston Silva, Martin Caceres, Guilermo Varela, Matas Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Alvaro Gonzalez, Carlos Sanchez, Cristian Rodriguez, Nahitan Nandez, Giorgian De Arrascaeta, Jonathan Urretaviscaya, Nicolas Lodeiro, Gaston Pereira, Cristian Stuani, Maximilano Gomez, Edinson Cavani."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:24
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Krasic, Caner'in başına dert açtı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupada ne kadar başarılı olursak bunun bedelini bize ligde ödeteceklerdir HASET denen durum varya işte burada devreye girecektir !
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Çok anlayacaktır eminim ! Quaresmayı bu kadar tutan onu şımartan taraftar varken Quaresma bu davranışlarından vazgeçmeyecektir !
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Aziz Behich'e kanca
Toplam 7
Yorum
seko hasan ali ile köybaşını hiç görmemişmi hoca onlardan bişey olmayacagını çalışnca anladıysa vay halimize ki zaten vay halimize
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