 Muslera kadroya alınmadı! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Muslera kadroya alınmadı!

    Muslera kadroya alınmadı!

    ’ın Polonya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının 23 kişilik kadrosuna Galatasaray’ın file bekçisi alınmadı. Muslera’nın dışında Barcelona’nın yıldız ismi Luis Suarez de kadroya dahil edilmedi.

    Futbol Milli Takımı'nın 10 Kasım'da Polonya, 14 Kasım'da da Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Uruguay Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Oscar Tabarez'in belirdiği 23 kişilik listede Galatasaray'ın yıldız file bekçisi 'nın yer almaması dikkat çekti. Tabarez, Muslera'nın dışında Barcelona'dan Luis Suarez'i de kadroya dahil etmedi.

    Uruguay'ın Polonya ve Avusturya karşılaşmalarının kadrosunda bulunan isimler şöyle:

    "Martin Silva, Martin Campana, Diego Godin, Sebastian Coates, Jose Maria Gimenez, Maximiliano Pereira, Gaston Silva, Martin Caceres, Guilermo Varela, Matas Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Alvaro Gonzalez, Carlos Sanchez, Cristian Rodriguez, Nahitan Nandez, Giorgian De Arrascaeta, Jonathan Urretaviscaya, Nicolas Lodeiro, Gaston Pereira, Cristian Stuani, Maximilano Gomez, Edinson Cavani."
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:24
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