 Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!

    Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!

    Galatasaray'da sarı kart gören Serdar Aziz, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü!

    Galatasaray - Gençlerbirliği maçında 89 dakikada sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Serdar, 12. haftada oynanacak olan Başakşehir maçında yok.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:01
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