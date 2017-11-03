Galatasaray, Gençler'e patladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasının açılışında sahasında Gençlerbirliği'ne gol yağdırdı.

Ndiaye ve Feghouli'nin yokluğunda Tudor'un Eren Derdiyok tercihi ve 3-5-2 dizilimi karşısında hazırlıksız yakalanan Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

ASLAN İLK YARIDA 'SAMBA' YAPTI

40 bin taraftarının müthiş desteğiyle maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılarda gol perdesini 7. dakikada Mariano açtı.

Cimbom'un bir başka Brezilyalısı Maicon, 43'te skoru 2-0 yaparak takımını soyunma odasına moralli götürdü.

GOMİS VE TOLGA SAHNEDE

Cimbom ikinci yarıya da golle başladı. 47'de Gomis şık bir topuk vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

Cimbom'un sürpriz golcüsü Tolga Ciğerci gol şova 50. dakikada katıldı. Bu sezonki 6. golünü atan Tolga Ciğerci, Türk Telekom'u dolduran taraftarları 4. kez gol diye ayağa kaldırdı.

Bafetimbi Gomis, 81'de penaltıdan attığı golle kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti.

Maçta son gol 84'te Aleksandar Scekic'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Galatasaray, 12. haftada Medipol Başakşehir'e konuk olacağı müsabaka öncesi moral buldu.

- Sezonun en farklı galibiyeti

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sezonun ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, 3. haftasında ise Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 5-1 ile Gençlerbirliği önünde daha gollü bir galibiyete ulaşmayı bildi.

- Mariano golle tanıştı

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı kanat oyuncusu Mariano, Galatasaray formasıyla ilk golünü Gençlerbirliği karşısında attı.

Takıma sezon başında dahil olan ve ligdeki tüm maçlara ilk 11'de başlama başarısı gösteren Mariano, Gençlerbirliği önünde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek ilk kez skor üretti.

Kariyerinde daha önce 10 golü bulunan tecrübeli oyuncu, Sevilla formasıyla 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde kaydettiği golün ardından ilk kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

- Maicon hücumda da etkili

Gençlerbirliği karşısında gol sevinci yaşayan isimlerden olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, Galatasaray'a hücumda katkısını sürdürdü.

Geride kalan maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandıran Maicon, Gençlerbirliği karşılaşmasının 42. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçirerek bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

- Gomis 11 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı takımın etkili ismi Gomis, 2 maçtır süren sessizliğini Gençlerbirliği karşısında bozdu.

Ligde son oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında skora katkı yapamayan Gomis, Gençlerbirliği müsabakasının 46. dakikasında takımını 3-0 öne geçiren golü atarken, 81. dakikada penaltıdan bulduğu golle de skoru 5-0'a getirdi.

Gomis, 11. hafta sonunda 11 gole ulaşarak gol krallığı yarışının zirvesindeki Göztepeli Adis Jahovic'i de yakaladı.

- Tolga Ciğerci 4 maç sonra golle buluştu

Sarı-kırmızılı oyuncu Tolga Ciğerci, Gençlerbirliği önünde skora katkı vererek 4 maç aradan sonra golle buluştu.

Takımının en golcü ikinci ismi konumundaki Tolga, son olarak ligin 6. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında gol atarken, sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında görev alamamıştı. Tolga, sonrasında şans bulduğu Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını ise boş geçti.

Tolga, Gençlerbirliği filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

- Başkan Özbek tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçlarda stada gelmeme totemini Gençlerbirliği müsabakasında sonlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçını Türk Telekom Stadı'nda takip eden Özbek, bu karşılaşmada Avrupa kupalarına veda edilmesinin ardından ligde yapılan Fenerbahçe derbisi dahil 5 müsabakayı televizyondan izlemeyi tercih etmişti.

Ligde son 2 maçtaki puan kayıplarının ardından tekrar stada gelme kararı alan Özbek, Gençlerbirliği mücadelesini protokol tribününden izledi.

- Muslera'ya anne ve babasından destek

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın anne ve babası, Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

Oğullarını ziyaret için İstanbul'a gelen Muslera çifti, Gençlerbirliği karşılaşmasını izleyip, sarı-kırmızılı ekibe destek verdi.

- Taraftar sayısı 35 bini geçti

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksek olurken, izleyici sayısı 35 bini aştı.

Türk Telekom Stadı'nda son oynanan Fenerbahçe derbisindeki ihlaller gerekçesiyle o maçı tribünden takip eden 16 bin kişinin elektronik biletlerine bloke konulmasına karşın, Gençlerbirliği müsabakasındaki biletli seyirci sayısı 35 bin 201 kişi olarak duyuruldu.

Bloke konulan taraftarların önemli bir kısmının biletlerini devrederek tribünlerin dolmasına katkı verdiği öğrenildi.

- Gençlerbirliği'nde erken değişiklik

Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında henüz ilk yarıda oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Girdiği bir ikili mücadelede sakatlık yaşayan Serdar Özkan maça devam edemezken, yerine 42. dakikada Murat Duruer oyuna dahil oldu.