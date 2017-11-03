Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sofiane Feghouli’ye verilen 3 maçlık ceza hakkında yaptığı açıklamada, “Bana cezanın hangi maksatla verildiği konusunda bilgi ulaşmadı. Bugün bilgim olacak. Biz de konuyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız” dedi.
"CEZAYLA İLGİLİ GEREKEN İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ"
Süper Lig'in 10. haftasındaki deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezaya da değinen Başkan Özbek, "Şahsen cezayı duydum fakat bana cezanın hangi maksatla verildiği konusunda bilgi ulaşmadı. Bugün bilgim olacak. Dolayısıyla biz de konuyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:23
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Krasic, Caner'in başına dert açtı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupada ne kadar başarılı olursak bunun bedelini bize ligde ödeteceklerdir HASET denen durum varya işte burada devreye girecektir !
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Çok anlayacaktır eminim ! Quaresmayı bu kadar tutan onu şımartan taraftar varken Quaresma bu davranışlarından vazgeçmeyecektir !
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Aziz Behich'e kanca
Toplam 7
Yorum
seko hasan ali ile köybaşını hiç görmemişmi hoca onlardan bişey olmayacagını çalışnca anladıysa vay halimize ki zaten vay halimize
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