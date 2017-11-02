Unutulmaz koreografi
G.saray taraftarları, İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC Sport, sarı-kırmızılıların 2013 yılında Real Madrid maçında yaptığı koreografiyi 'Şampiyonlar Ligi tarihinde' yapılan en iyi 8 tribün şovu arasında gösterdi. İşte o koregrafi:
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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