 Unutulmaz koreografi – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Unutulmaz koreografi

    Unutulmaz koreografi
    G.saray taraftarları, İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC Sport, sarı-kırmızılıların 2013 yılında Real Madrid maçında yaptığı koreografiyi 'Şampiyonlar Ligi tarihinde' yapılan en iyi 8 tribün şovu arasında gösterdi. İşte o koregrafi:
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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