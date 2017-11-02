Tudor'dan Gençlerbirliği uyarısı: Beşiktaş'ı yendiler
İki maçta kaybedilen 5 puan sonrasında İgor Tudor, G.Birliği maçının üzerine titriyor. Ndiaye ve Feghouli'nin yokluğunda kadro mühendisliği üzerinde çalışıyor. Bir yandan da G.Birliği'nin ligin 17. sırasında olmasının oyuncuları üzerinde rahatlama yaratmaması için uyarılarda bulunuyor. Tudor, G.Birliği'nin Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendiğini hatırlatıp, "Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Herkesin ona göre hazırlansın" dedi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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