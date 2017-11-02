Tudor kalmalı

Galatasaray, Tudor'u göndermemeli, Tudor kesinlikle kalmalı. Son iki maçta bir puan toplayan Tudor, 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Rakiplerine de ciddi farklar attı. Tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Teknik direktörler sürekli gelişim göstereceklerdir. 40'lı yaşlarda Terim, 50'li yaşlarda Denizli'nin daha da geliştiğini düşünüyorum. Tudor da her gün üzerine koyacaktır. 'G.Saray deneme tahtası mı?' diyebilirsiniz ama bir gerçek var ki Tudor transferde hata yapmadı. Takım başarısız mı? Hayır. İlk yarıyı 1-2 bitirme ihtimali yüksek mi? Evet, eleştiriyoruz, zorlu maçları kazanamıyor ama gidip-gitmeme tartışması gereksiz.



Mini yorum: Rıdvan Dilmen