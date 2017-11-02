 Taraftar fark yarattı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Taraftar fark yarattı

    Taraftar fark yarattı
    Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray seyircisi sayısında da Avrupa'nın dev takımlarıyla yarışır hale geldi. Bu sezon seyirci ortalaması en yüksek 100 Avrupa kulübü sıralanırken Borussia Dortmund'un birinci olduğu listede Galatasaray 31. sırada kendisine yer bulmayı başardı. Türkiye'den 4 takımın en çok taraftar çeken 100 takım arasına girdiği sıralamada Beşiktaş 45., Trabzonspor 65., Bursaspor ise 86. oldu. Fenerbahçe ise ilk 100'e giremedi. Bu arada tribünleri her maç ful çeken İngiltere (29) ve Almanya (23) ilk 100'e en çok takım sokan iki ülke oldu.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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