Sürekli tekme tokat yiyoruz

Son iki haftadaki puan kayıplarının ardından yönetime bir rapor sunan Hırvat teknik adam, “Rakipler sahaya futbol oynamaya değil, bizi yıldırmaya çıkıyor. Hakemler de rakip oyuncuların sertliklerine kayıtsız kalıyor” diye konuştu

İki haftada kaybedilen 5 puan sonrasında Galatasaray yönetimi, teknik direktör Tudor'un arkasında olduğunu açıkladı ama kayıpların artmaması için rapor istemeyi de ihmal etmedi. Bunu üzerine eline kalemi kağıdı alan Hırvat teknik adam, puan kayıplarından üzgün olduğunu ama mutlaka çözüm bulacaklarını söyledi.

Rakip takımların sert futbolundan şikayet eden Tudor, "Rakipler sahaya futbol oynamaya değil, bizi yıldırmaya çıkıyor. Oyuncularım maç boyunca küfür, tekme, tokat yiyor. Hakemler de rakip oyuncuların bu sertliklerine kayıtsız kalıyor" ifadesini kullandı.



AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYORLAR

Puan farkının açılmasının ardından çok büyük bir psikolojik baskı altında kaldıklarını ve bu durumun takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Tudor, raporunda ayrıca şu konulara yer verdi:

* Futbol, Türkiye'de gelişme aşamasında... Bizim ise çağdaş, yeni nesil oyuncularımız var. Futbol oynamak için değil de oynamamak için sahaya çıkan rakiplerle karşılaştıklarında bocalıyorlar.

* Çok büyük bir psikolojik baskı var.

Herkes bir şey söylüyor. Başarılı olanı futbolla geçmek değil, psikolojik olarak bastırmak ve aşağı çekmek için çok fazla konuşma oluyor. Biz de insanız, etkileniyoruz.

* Kötü oynamıyoruz. Aynı futbolu oynuyoruz. Yapmamız gereken sertliğe sertlikle değil kaliteyle cevap vermek.

* Sezona bu kadar iyi giriş yaptıktan sonra lig devam ederken düşüşler olacaktır.

Önemli olan bu dönemi en az kayıpla kapatmak... Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama atlatacağız.



TAM DESTEK VERECEKLER

Tudor'un raporu, yönetimde tartışılırken bu süreçte teknik heyet ve futbolculara tam destek verilmesi, hakem hatalarına kayıtsız kalınmaması konusunda görüş birliğine varıldı.