 Kafasında kırk tilki dolaşıyor – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Kafasında kırk tilki dolaşıyor

    Kafasında kırk tilki dolaşıyor
    Trabzonspor karşısında Belhanda'nın yokluğunu Selçuk İnan'la doldurmaya çalışan İgor Tudor bunda başarılı olamamıştı. Cuma akşamı oynanacak Gençlerbirliği maçında Selçuk'u yeniden kulübeye çekmeye hazırlanan Tudor, Ndiaye ve Feghouli'nin yokluğuna karşı stratejiler üzerinde çalışıyor.

    İşte Hırvat hocanın idmanlarda denediği o kurgular:

    * Ndiaye'nin yerine Tolga'yı çekecek, Feghouli'nin yerine Yasin'i kullanacak. Sol kanatta Rodrigues oynayacak. Selçuk'un yerine ise Belhanda forma giyecek.
    * Fener maçındaki gibi 3-4-3'e dönecek. Belhanda'yı, Ndiaye'nin yerine çekecek. Rodrigues ve Sinan'ı kanatlarda kullanacak.
    * Tolga'yı Fernandao'nun yanına çekip, Ndiaye gibi kullanacak.
    Belhanda solda, Sinan ise sağda Feghouli'nin yerine oynayacak.
    * Serdar sol stopere, Latovlevici sol beke, Tolga, Fernando'nun yanına ön liberoya gelecek. Belhanda sol öne Tolga'nın yerine, Rodrigues ise sağa geçecek.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:36
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