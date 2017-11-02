Dursun Özbek moral verdi
Galatasaray 'ın dünkü çalışmasını Başkan Dursun Özbek de izledi. Oyunculara ve teknik heyete seslenen Özbek'in, "Son haftalardaki puan kayıplarını kafaya takmayın, siz bu ligin en iyi, en formda ekibisiniz. Lider takımsınız ve sene sonunda sizin şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi. Başkanın ayrıca Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Younes Belhanda ile de özel olarak konuştuğu ve yıldız oyuncuya destek verdiği belirtildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:28
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