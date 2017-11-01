 Yusuf Günay Sportif AŞ’de – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yusuf Günay Sportif AŞ’de

    Yusuf Günay Sportif AŞ’de
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı Yusuf Günay, Galatasaray Sportif AŞ olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda, Günay bir önceki yönetim kurulundan farklı olarak yeni yönetime katılan tek isim oldu.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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