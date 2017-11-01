Yusuf Günay Sportif AŞ’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı Yusuf Günay, Galatasaray Sportif AŞ olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda, Günay bir önceki yönetim kurulundan farklı olarak yeni yönetime katılan tek isim oldu.