Yönetim'den Tudor'a güven oyu
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:22
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 15
Yorum
MEHMET ŞAMPİYONLUĞA BEN DAHİL ARTIK ÇOK KİŞİ İNANMIYOR KARDEŞ. BİR YILI DAHA KAYBETTİK. KOCA BİR YILI. YAZIK .
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Bu kadar da tesadüf olur mu!
Toplam 8
Yorum
aslan aykut hoca daha deneme yanılmalarla puan kayıplarına devam ediyor. fos.takım kurmayı bilmiyor. aatıf ve ekiciyi oynatmıyor.korkak oyun fos
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Karabükspor kötü gidişata rağmen umutlu
Toplam 2
Yorum
cskn Ara transferde 5-6 oyuncu kesinlikle şart ..şuan ligin en kötü takımı, ligden düşeceğini tahmin ettiğim Osmanlıspor'dan bile 3 yedik
Yönetim'den Tudor'a güven oyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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