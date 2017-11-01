Yönetim'den Tudor'a güven oyu

Fenerbahçe beraberliği ve Trabzon mağlubiyetinin ardından İgor Tudor, eleştirilerin odağında yer alırken yönetimden Hırvat hocaya destek geldi. Ligde puan kayıplarının olabileceğini belirten sarı-kırmızılılar, "Tudor ile alakalı düşüncelerimizde ya da duyduğumuz güvende bir değişiklik yok. İlk 8 haftada herkesin beğendiği futbolu Galatasaray'a oynatan da İgor Tudor'du. Galatasaray halen ligde lider ve rakiplerinin önünde. Herhangi bir teknik adam arayışımız kesinlile yok" ifadelerini kullandı.