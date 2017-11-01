Özkahya’ya yüklenen Başkan Özbek, “Böyle maç mı yönetilir? Yazık bu çocukların emeğine... Sesimizi çıkartmıyoruz ama canımız acıyor” ifadesini kullandı

Ligdeki ilk yenilgisini Trabzonspor'dan alan Galatasaray'da maçın hakemi Halis Özkahya'ya yönelik eleştiriler devam ediyor. Maç sonrası Sportif Direktör Cenk Ergün isyan ederken bir tepki de Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Hakemler ve federasyon konusunda bugüne kadar ılımlı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Özbek, "Cenk'in yerinde ben olsaydım, o mikrofonlara bende benzer şeyler söylerdim. Yazıktır, ayıptır günahtır bu çocuklara. Sesimizi çıkartmıyoruz ama canımız acıyor" diye konuştu.



YAPTIKLARI ORTADA

Sporx'e açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Trabzon'da başımıza gelenler öyle basit şeyler değil. Böyle maç mı yönetilir? Yazık bu çocukların emeğine, ayıp, günah. Kırmızı kart olması için Fernando'ya ne olması gerekiyordu. Olcay'ın yaptıkları ortada... Olan bizimkilere oldu. Sadece bir iki hata değil ki. Maçta yaşadığımız hakem hatalarından sonra Cenk'in isyanı gayet normal. Çocuğa katılıyorum. Bende benzer şeyler düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.