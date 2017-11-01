Tudor o oyuncuyu sildi!

Belçikalı savunmacı, Serdar Aziz-Maicon ikilisi sağlam olduğu sürece bir daha ilk 11’de sahaya çıkamayacak

Trabzonspor deplasmanından Yusuf Yazıcı'nın skoru 2-0 yapan golünde ayağına çarpan topla Muslera'yı yanıltan Jason Denayer hem Tudor hem de Galatasaray yönetimdeki kredisini tüketti. Trabzonspor maçında hiçbir hava topu alamayan, topu oyuna kötü sokan Denayer'i Tudor temelli yedek kulübesine çekecek.



Menaeri 'Alın' diyor ama...

Yönetimde de Denayer'in durumu masaya yatırıldı. Fenerbahçe derbisini izlemeye gelen menajeri Eamon McLoughlin, "Jason (Denayer) Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istiyor. Sezonun bitmesini beklemeden Manchester City ile bonservis için görüşebiliriz" mesajını iletmişti. Yönetim ise Denayer'in bonservisini almayı düşünmüyor.



Sabah