Tudor o oyuncuyu sildi!
Belçikalı savunmacı, Serdar Aziz-Maicon ikilisi sağlam olduğu sürece bir daha ilk 11’de sahaya çıkamayacak
Menaeri 'Alın' diyor ama...
Yönetimde de Denayer'in durumu masaya yatırıldı. Fenerbahçe derbisini izlemeye gelen menajeri Eamon McLoughlin, "Jason (Denayer) Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istiyor. Sezonun bitmesini beklemeden Manchester City ile bonservis için görüşebiliriz" mesajını iletmişti. Yönetim ise Denayer'in bonservisini almayı düşünmüyor.
Sabah
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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