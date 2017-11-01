 Totem sona erdi – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Totem sona erdi

    Totem sona erdi
    Florya'ya giderek teknik direktör İgor Tudor ve futbolcularla bir araya gelerek moral veren Dursun Özbek, maça gitmeme toteminden de vazgeçeceğini açıkladı. Östersund deplasmanından bu yana tribünlerde yer almayan Özbek, Gençlerbirliği karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'ndaki yerini alacak.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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