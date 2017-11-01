 Suni espriler patladı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Suni espriler patladı

    Suni espriler patladı

    Yazarlar ve taraftarlar Kocaman’ı hedef aldı

    Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalınca yorumcular "Puan farkı suni" diyen Aykut Kocaman'a yüklendi. Twitter'de espriler birbirini kovaladı. Kocaman'ı hedef alanlar arasında yer alan Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, "Ey Aykut Kocaman! El alemin suni puanlarıyla ilgilenirken Fenerbahçe'yi suni solunum cihazına bağlattın" diye yazarken NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ise, "Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun adı suni futbol. Nasıl suni çim, suni puan farkı var. Bunun da adı suni futbol" yorumu yaptı. Tabii taraftarlar da boş durmadı. İşte dün dönen suni esprilerden bazıları:

    * SON DAKİKA- Aykut Kocaman: "Ben puan farkı suni demedim, çimler suni dedim." @ SabriReyiziniz
    * Çok suni bir puan kaybı oldu. @saffetulusoy
    * Suni reyiz:) @eaemre54
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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