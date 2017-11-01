Sofiane Feghouli'ye milli takım şoku!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye bir şok da Cezayir Milli Takımı'ndan geldi. Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Rabah Madjer, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti maçlarının kadrosuna Feghouli'yi almadı.
Madjer, belirlediği 23 kişilik kadroda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli'ye yer vermezken, Sivasspor'un defans futbolcusu Carl Medjani'yi kadroya çağırdı. Medjani, Milli Takım'ı bıraktığını açıklamış ardından kararından dönmüştü.
DÜNYA KUPASI'NA GİDEMİYOR
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta 4 yenilgi alarak 1 puan ile son sırada kalan Cezayir, Dünya Kupası'na gitme şansını daha önceden kaybetmişti.
Rabah Madjer, Cezayir Milli Takım kadrosunu şu isimlerden oluşturdu: Chaouchi, Rahmani, Salhi - Ziti, Attal, Ghulam, Ferhani, Mandi, Cadamuro-Bentaiba, Bensebaini, Abdellaoui, Medjani - Benguit, Bentaleb, Bennacer, Brahimi, Djabou - Mahrez, Ferhat, Slimani, Bounedjah, El Arabi Soudani, Hanni
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:09
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Rodallega’ya şok ceza
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En Büyük Şehir Klüplü Rodagellanın cezası çok, yönetim buna itiraz etmeli, bu sıkıntıdan trabzonspor en az ne kadar zararla nasıl kurtulurun yolları aranmalı
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karakartal ingilizler genelde böyle genç oyuncuları ya yedek oturtur yada alıp kiraya veriyor. 11 oynamayacaksa bence almanyada kalması daha mantıklı
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