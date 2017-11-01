 Sofiane Feghouli'ye milli takım şoku! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Sofiane 'ye milli takım şoku!

    Sofiane Feghouli'ye milli takım şoku!

    'ın Cezayirli yıldızı Sofiane , Cezayir Milli Takım kadrosuna alınmadı.

    Süper Lig'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane 'ye bir şok da Cezayir Milli Takımı'ndan geldi. Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Rabah Madjer, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti maçlarının kadrosuna Feghouli'yi almadı.

    Madjer, belirlediği 23 kişilik kadroda 'ın yıldız futbolcusu Feghouli'ye yer vermezken, Sivasspor'un defans futbolcusu Carl Medjani'yi kadroya çağırdı. Medjani, Milli Takım'ı bıraktığını açıklamış ardından kararından dönmüştü.

    DÜNYA KUPASI'NA GİDEMİYOR

    Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta 4 yenilgi alarak 1 puan ile son sırada kalan Cezayir, Dünya Kupası'na gitme şansını daha önceden kaybetmişti.

    Rabah Madjer, Cezayir Milli Takım kadrosunu şu isimlerden oluşturdu: Chaouchi, Rahmani, Salhi - Ziti, Attal, Ghulam, Ferhani, Mandi, Cadamuro-Bentaiba, Bensebaini, Abdellaoui, Medjani - Benguit, Bentaleb, Bennacer, Brahimi, Djabou - Mahrez, Ferhat, Slimani, Bounedjah, El Arabi Soudani, Hanni

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:09
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