PFDK’ya sevkine gerek duyulmadı

Trabzonspor maçında hakeme küfür ettiği iddia edilen Muslera ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Görüntüleri izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, hedef kişinin görüntülerden belli olmamasından dolayı sevk işlemini askıya aldı. Uruguaylı eldivenin, , arkadaşlarına serzenişte bulunduğu belirtilmişti. Başakşehirli Emre Belözoğlu da PFDK'ya gönderilmedi