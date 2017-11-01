 PFDK’ya sevkine gerek duyulmadı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    PFDK’ya sevkine gerek duyulmadı

    PFDK’ya sevkine gerek duyulmadı
    Trabzonspor maçında hakeme küfür ettiği iddia edilen Muslera ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Görüntüleri izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, hedef kişinin görüntülerden belli olmamasından dolayı sevk işlemini askıya aldı. Uruguaylı eldivenin, , arkadaşlarına serzenişte bulunduğu belirtilmişti. Başakşehirli Emre Belözoğlu da PFDK'ya gönderilmedi
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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