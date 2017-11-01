Trabzonspor maçında Olcay Şahan'ı ittirdiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Feghouli ile maçın son dakikasında yerde kayarak Yusuf Yazıcı'ya tabanla faul yapan Ndiaye PFDK'ya sevk edildi. Cezayirli yıldız Feghouli'nin sportmenliğe aykırı hareketten en az üç maç ceza alması bekleniyor. Senegalli yıldız oyuncu Ndiaye'nin ise ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle en az iki maç ceza alacağı kaydedildi.



ÜZERİMİZE OYNUYORLAR

Olcay'ın Ndiaye'yi hırpalamasına hakemin kayıtsız kaldığını belirten Cezayirli yıldız Feghouli, "Ben mecburen araya girmek, arkadaşımı korumak zorundaydım. Videolardan tekrar izlenirse Olcay'a yumruk atmadığım, sadece ittiğim görülecektir. 2 maçtır Galatasaray'a oynanan oyunları anlayabiliyorum. Aynı faul rakiplere çalınmıyor. Puan farkı açılmasın diye hakemler böyle davranıyor olabilir" yorumu yaptı.