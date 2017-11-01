 Ne oldu sana! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ne oldu sana!

    Ne oldu sana!
    Tudor, Trabzon maçının en kötüsü olarak dikkat çeken Tolga'yı uyardı. Hırvat hoca, Yusuf Yazıcı ile oynattığı Tolga'ya istatistiklerini gösterdi. Girdiği 13 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildiğini, Yusuf ile girdiği 4 ikili mücadeleninse tamamını kaybettiğini anlattı. İlk yarıda sadece 7 isabetli pası yapmasının ise kendisine yakışmadığını ve toparlanması gerektiğini söyledi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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