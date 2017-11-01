Meydan bomboş

Galatasaray'ı Dursun Başkan'dan başlayarak, bu kulüpte odacı olmayacaklar yönetiyor. Meydan sahtekârlara bomboş bırakılmış. Onlar da bildikleri gibi at oynatıyorlar. Başta Yayıncı Kuruluş, hemen tüm yazılı ve sözlü medya, reyting ve tiraj uğruna Galatasaray'ın farkı açmasını istemiyor ve hafta boyu ona göre yayın yapıp, hakemi de maça hazırlıyorlar. O hakem de emir kulu Halis Özkahya kafası ile sahaya çıkınca, Galatasaray'ın kazanma şansı kalmıyor.. Öyle kalmıyor ki, atılan oyuncular yüzünden bir sonraki maçları bile tehlikeye giriyor. Yani "Sahtekârlar Ligi"nin içinde "Sahtekâr" çok.. Ama başrolde futbolcular var.. Kendi mesleklerine ve meslektaşlarına ihanet eden adamlar..



Mini yorum: Hıncal Uluç