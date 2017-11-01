 Mayıslar bizimdir – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Mayıslar bizimdir

    Mayıslar bizimdir
    Galatasaray'ın yenildiği haftada Fenerbahçe'nin Kayserispor ile berabere kalması Hasan Şaş'ı mutlu etti. Sarı-kırmızılı ekibin, eski yıldızı, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye ve "Puan farkı suni" diyen Kocaman'a şampiyonluk göndermesinde bulunarak, "Mayıslar bizimdir" ifadesini kullandı
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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