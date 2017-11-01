Galatasaray'ın yenildiği haftada Fenerbahçe'nin Kayserispor ile berabere kalması Hasan Şaş'ı mutlu etti. Sarı-kırmızılı ekibin, eski yıldızı, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye ve "Puan farkı suni" diyen Kocaman'a şampiyonluk göndermesinde bulunarak, "Mayıslar bizimdir" ifadesini kullandı