G.Saray Odeabank ilk peşinde

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Lietkabelis'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Aslan, grupta oynadığı ilk 3 maçta sırasıyla Bayern Münih'e 69-86, Reggio Emilia'ya 74-71 ve Buducnost Podgorica'ya da 78-87 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank ile Lietkabelis arasında bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.