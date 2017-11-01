 G.Saray Odeabank ilk peşinde – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    G.Saray Odeabank ilk peşinde

    G.Saray Odeabank ilk peşinde
    ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Lietkabelis'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Aslan, grupta oynadığı ilk 3 maçta sırasıyla Bayern Münih'e 69-86, Reggio Emilia'ya 74-71 ve Buducnost Podgorica'ya da 78-87 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank ile Lietkabelis arasında bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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