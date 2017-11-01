Galatasaray’ın Fransız golcüsüs Bafetimbi Gomis, bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco’da forma giyen eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal bir araya geldi ve başarılar diledi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:21
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
Gomis’ten eski takım arkadaşı Ghezzal’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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