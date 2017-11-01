 Gomis’ten eski takım arkadaşı Ghezzal’e ziyaret – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    ’ten eski takım arkadaşı ’e ziyaret

    Gomis’ten eski takım arkadaşı Ghezzal’e ziyaret

    Galatasaray’ın Fransız golcüsüs Bafetimbi , bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak ’da forma giyen eski takım arkadaşı Rachid bir araya geldi ve başarılar diledi.

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında bu akşam Fransız ekibi ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , Monaco'da oynayan Lyon'dan eski takım arkadaşı Rachid 'ı kaldıkları hotelde ziyaret etti. Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:21
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