 Galatasaray Odeabank evinde mağlup – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Galatasaray Odeabank evinde mağlup

    Galatasaray Odeabank evinde mağlup
    Eurocup B Grubu 4. maçında Galatasaray Odeabank, Litvanya ekibi Lietkabelis'e 78-73 mağlup oldu.

    Detaylar gelecek...
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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