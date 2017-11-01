 Florya'da Dursun Özbek'ten moral ziyareti – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Florya'da Dursun Özbek'ten moral ziyareti

    Florya'da Dursun Özbek'ten moral ziyareti

    Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma oyunlarıyla başladı. Antrenmanın devam eden kısmında topa sahip olma çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmalar üzerinde durulurken son bölümdeki çift kale maçla antrenman tamamlandı.
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Igor Tudor, teknik heyet ve oyunculara Gençlerbirliği maçı için başarılar diledi.

    Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:20
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