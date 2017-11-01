Florya'da Dursun Özbek'ten moral ziyareti
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Igor Tudor, teknik heyet ve oyunculara Gençlerbirliği maçı için başarılar diledi.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:20
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
Florya'da Dursun Özbek'ten moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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