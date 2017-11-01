 Dursun Özbek'ten Belhanda ile özel görüşme – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ten ile özel görüşme

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=68cbaed0-8b02-423a-b930-7f5b64380cb3" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a>'ten <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> ile özel görüşme

    , Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı antrenmanı, Kulübü Başkanı de izledi. Özbek; Gençlerbirliği maçı öncesi, teknik direktör Igor Tudor, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi. Oyunculara ve teknik heyete seslenen Özbek'in, "Son haftalardaki puan kayıplarını kafaya takmayın, siz bu ligin en iyi, en formda ekibisiniz. Lider takımsınız ve sene sonunda sizin şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi. Başkanın ayrıca Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Younes ile de özel olarak konuştuğu ve yıldız oyuncuya destek verdiği belirtildi.

    ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

    Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalışan 'da antrenman, ısınma oyunlarıyla başladı. Antrenmanın devam eden kısmında topa sahip olma çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmalar üzerinde durulurken son bölümdeki çift kale maçla antrenman tamamlandı.
    Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten ile özel görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.