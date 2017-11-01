''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Galatasaray’ın Fransız golcüsüs Bafetimbi Gomis, bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco’da forma giyen eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal bir araya geldi ve başarılar diledi.
Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:48
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
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