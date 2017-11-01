 ''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...'' – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    '' karşısında iyi şanslar...''

    ''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''

    ’ın Fransız golcüsüs , bu akşam ile karşılaşacak ’da forma giyen eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal bir araya geldi ve başarılar diledi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında bu akşam Fransız ekibi ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde 'ın Fransız golcüsü , Monaco'da oynayan Lyon'dan eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal'ı kaldıkları hotelde ziyaret etti.

    Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:48
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