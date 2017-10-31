 Yeni Selçuk geliyor – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Yeni Selçuk geliyor

    Yeni Selçuk geliyor
    Geleceğin yıldızları arasında gösterilen milli futbolcu Selçuk Öztürk, Galatasaray U21 futbol takımına transfer oldu. Altınordu'nun alt yapısından yetişerek milli takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk, önce Konyaspor ardından da Galatasaray'a transfer oldu. İki ayağını da çok iyi kullanan 19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray U21 takımı ile sözleşme imzaladı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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