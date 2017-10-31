 Özkahya kabusu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Özkahya kabusu

    Özkahya kabusu
    Galatasaray, ligdeki son 15 maçının sadece 2'sini kazanabilen Trabzonspor'a yenilirken, ligde 6 yıl sonra ilk kez bir maçta 2 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların en son 26 Kasım 2011'deki Sivasspor maçında 2 oyuncusu atılmıştı. Bir başka ilginç detay ise Galatasaray, Halis Özkahya'nın deplasmanda yönettiği son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon deplasmanda oynadığı ve 1-1 sona eren Antalyaspor maçı ve 4-1 kazanılan Kayserispor maçlarının hakemi de Halis Özkahya'ydı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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