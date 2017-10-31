Muslera kime küfür etti?

TV görüntüleri ve dudak okuma yöntemiyle Caner Erkin'e verilen cezanın ardından Muslera'nın da hakeme küfür ettiği ileri sürülse de aslında durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Dudak okuma yoluyla, Uruguaylı file bekçisinin, 28. dakikada aut atışı kullandığı sırada ağzından "Que hijos de puta fuimos. Somos un equipo de mierda" sözleri çıktığı tespit edilirken kendisine ve kötü oynayan takıma söylediği belirtildi.