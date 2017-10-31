Kaptan fena döküldü

GalataSaray'da kötü futbolu nedeniyle hedef adam haline gelen Selçuk İnan, Trabzonspor karşısında gelen fırsatı da kullanamadı. İlk 11'de oyuna başlayan kaptan 53. dakikada oyundan çıkarken bu süre içinde 4 top kaptırdı. Bu G.Saray adına 90 dakikanın en yüksek rakamıydı. Şut atmadı, adam geçmedi, kilit pas vermedi. Sahada kaldığı 53 dakikadaki tek olumlu hareketi yaptığı tek top çalma oldu.