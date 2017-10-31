 Hırvatlar’ın kaderi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Hırvatlar’ın kaderi

    Hırvatlar’ın kaderi

    Vatandaşı Bilic de Beşiktaş’ta derbi galibiyeti görememiş ve gönderilmişti

    İGOR Tudor'un Galatasaray'da büyük maç kazanma konusundaki yetersizliği akıllara Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i getirdi... Tudor gibi Hırvat olan Bilic de Beşiktaş'ın başında çıktığı 8 derbide galibiyet göremedi. Siyah-beyazlı yönetim, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 2 beraberlik alabilen, 6 maçı kaybeden Bilic ile çok sevilmesine rağmen yolları ayırmak zorunda kaldı. 6 büyük maçın hiçbirini kazanamayan Tudor'un da Galatasaray'daki kaderinin aynı olacağı konuşulmaya başlandı
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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