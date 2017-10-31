G.Saray'dan Gomis açıklaması!

Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında Tudor tarafından oyundan çıkarılan Fransız yıldızın "strese bağlı bayılma" tehlikesi yaşadığı için 90 dakika oynamadığı idda edilmişti.

Konuyla ilgili Galatasaray sağlık komitesinden bir açıklama geldi.



"BÖYLE BİR RİSKE GİREMEYİZ"

Sarı-kırmızılı sağlık heyetinden gelen açıklamada, "Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir durum saklanamaz ya da gizlenemez. Bunun riskine giremeyiz. Gomis bu durumu yaşamış olsa Trabzon'da kadroda olmazdı. Gomis sadece takım antrenmanı değil, ekstra bireysel çalışmaları ile karşılaşmalara hazırlanıyor. Şu anda böyle bir durum ile karşılaşmadık" ifadeleri kullanıldı.

GOMİS: "KENDİME YAKIN HİSSETTİĞİM TAKIM GALATASARAY'DI"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelmeden önce başka takımlardan da teklif geldi ama kendime yakın hissettiğim takım Galatasaray'dı. Sağlanan ortama çabuk adapte oldum. Galatasaray, iki senelik zor bir dönemden çıktı, çok sayıda futbolcu geldi. Bu başarıyı sağlamak için de her gün daha çok çalışmamız gerekiyor."





"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ŞEY TARAFTARIN SİZİ ATEŞLEMESİ"

"Çocukken bir hayalle yola çıktım. 32 yaşımda bu hayalimin gerçekleştiğini görüyorum. Bir golcü olarak en çok ihtiyaç duyduğunuz şey taraftarın sizin arkanızda durması, ateşlemesi. Bu bir aşk gibi. Bu aşkı yaşıyorum. Taraftarların memnuniyetini kazanabilmek için daha fazla çalışıyorum. Sahada yüzde yüzünüzü vermeniz gerek ama bu her zaman olmuyor. Trabzon'da da böyleydi."

"ÖNEMLİ OLAN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAK"

"Daha önce Türkiye'de oynayan değerli oyuncular oldu. Önemli olan çalışmak ve elini taşın altına koymak... Özellikle Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Ben Türkiye'den ayrıldığımda bu özelliğimle anılmak istiyorum."

"GERİYE BAKMAMAMIZ GEREKİYOR"

"Hakemlik kolay bir meslek değil. Kendimizi onların yerine koymamız gerek. Taraftar baskısının yoğun olduğu noktalarda yanlış kararlar verebilirler. Onlar da insan hata yapabilirler ama bu kendileri geliştirmemeleri anlamına gelmiyor, aksine daha çok çalışıp kendilerini geliştirebilirler. Burada federasyonun vereceği eğitim de çok önemli. Son zamanlarda alınan sonuçlarda hakem hatalarına maruz kaldık. Geriye bakmamamız gerekiyor. Hedefleremiz var, daha çok çalışmalıyız."

"SELÇUK'UN YERİ, BENİM İÇİN AYRI"

"Beğendiğim Türk kökenli çok oyuncu var... Benim için yeri ayrı olan isim ise Selçuk İnan. Selçuk çok iyi bir oyuncu. İyi pas yapma yeteneği var. Bu özelliği kazanmak kolay değil. Ancak Türk oyunculara karşı bir baskı olduğunu görmemiz ve söylememiz gerekiyor. Ancak oyuncuların yeteneklerini tam olarak yansıtmak için baskıdan kurtulmaları gerekiyor. Baskıdan kurtulup daha iyi oynadığını gördüğüm isim Arda... Arda dışarıda daha iyi yeteneklerini gösteriyor. Arda kadar sevdiğim bir başka oyuncu ise Mesut Özil..."

"GALATASARAY FORVETİNİN DAHA FAZLA GOL ATMASI GEREKİYOR"

"Buraya gelirken hedefim çok fazla gol atmak ve çok fazla kupa kazanmak... Burada devam etmeyi hak edip etmediğim sezon sonunda belli olacak. Galatasaray bana güven verdi ve ben de bu güveni yerine getirmem gerekiyor. Çok fazla gol atmalıyım. 10 maç, 9 gol var. Galatasaray forvetinin çok daha fazla gol atması ve çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor."

"BELHANDA ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"

"Belhanda çok büyük bir oyuncu. Hazırlık maçlarında bir sakatlık yaşadı. Sakatlık onun biraz geride kalmasına neden oldu. Sakatlık sonrası bir adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı. Zamanla birlikte kendisini bulacağını ve yüzde yüz performans göstereceğini düşünüyorum."