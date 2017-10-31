Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, top kapma, topa sahip olma ve şut çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.