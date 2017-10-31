Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, top kapma, topa sahip olma ve şut çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:48
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Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek!
Toplam 6
Yorum
En büyük gs Off inşallah aziz yıldırım yeniden seçilir ya
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Muslera'nın kaderi polisin elinde
Toplam 19
Yorum
flat canerin kime ettiği çok netti ama, objektif olalım gs yi doğruyorlar
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Muslera'nın kaderi polisin elinde
Toplam 19
Yorum
orhan Federasyon oyunculara küfürden ceza vermekle meşgul olacağına öncelikle futbolcuları ve taraftarları çileden çıkaran hakemleri eğitsin.
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