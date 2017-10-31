 Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü 'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, top kapma, topa sahip olma ve şut çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.