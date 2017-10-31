Berbatov Tudor'a yüklendi!

Bulgaristan’ın efsane golcüsü Berbatov, İgor Tudor’a yüklendi

TUDOR'A bir eleştiri de eski öğrencisi Dimitar Berbatov'dan geldi... Bulgaristan'ın efsane golcüsü, ESPN'e verdiği röportajda PAOK'tayken teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor'un taktiksel anlamda eksikleri olduğunu söyledi. Golcü oyuncu, "O dönem PAOK'un teklifini kabul ettim. Ancak PAOK'ta Tudor gibi bir sorun vardı. Çünkü hem antrenmanlarda, hem de maçlarda beni nasıl yöneteceğini bilmiyordu. Taktiksel anlamda eksikleri çoktu. Daha sonra görevden alındı ama iş işten geçmişti artık" dedi.



HALA OYNUYOR

HİNDİSTAN'ın Kerala Blasters takımında futbol hayatını sürdüren 36 yaşındaki Dimitar Berbatov; Tottenham, Monaco ve Manchester United gibi devlerde forma giydi.