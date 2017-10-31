Bacağında 2 cm delik var

Fenerbahçe derbisinin ardından Trabzonspor yenilgisi sonrasında da Galatasaray cephesinde hakem isyanı var... Sarı-Kırmızılılar en büyük tepkiyi, karşılaşmanın ilk yarısında Matus Bero'nun Fernando'ya yaptığı sert faüle gösteriyor.Pozisyon sonrasında Fernando acılar içinde yerde kalırken, hakem Halis Özkahya cebinden sarı kart bile çıkarmadı. Hakem hocaları ve futbol otoriteleri ise Özkahya'nın Bero'ya kesinlikle kırmızı kart göstermesi gerektiğini söyledi.Öte yandan Bero'nun tekmesi nedeniyle Fernando'nun ayak bileğinde 2 cm.'lik delik oluştuğu öğrenildi. Deliğin kemiğe kadar uzandığı ve Brezilyalı yıldızın çok büyük bir sakatlıktan kılpayı kurtulduğu belirtildi. Galatasaraylı yöneticiler, "Adamın ayağı kırılacaktı, kart bile çıkmadı. Bu nasıl iş!" diye tepki gösterdi.