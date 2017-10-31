 Bacağında 2 cm delik var – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Bacağında 2 cm delik var

    Bacağında 2 cm delik var

    Bero’nun sert darbesine maruz kalan Fernando’nun sağ ayak bileğinde kemiğe kadar uzanan delik oluştu. Yöneticiler, “Ayağı kırılacaktı, kart bile çıkmadı” diyerek hakeme isyan etti

    Fenerbahçe derbisinin ardından Trabzonspor yenilgisi sonrasında da Galatasaray cephesinde hakem isyanı var... Sarı-Kırmızılılar en büyük tepkiyi, karşılaşmanın ilk yarısında Matus Bero'nun Fernando'ya yaptığı sert faüle gösteriyor.

    OTORİTELER: KESİN KIRMIZI
    Pozisyon sonrasında Fernando acılar içinde yerde kalırken, hakem Halis Özkahya cebinden sarı kart bile çıkarmadı. Hakem hocaları ve futbol otoriteleri ise Özkahya'nın Bero'ya kesinlikle kırmızı kart göstermesi gerektiğini söyledi.



    BÜYÜK SAKATLIK OLABİLİRDİ
    Öte yandan Bero'nun tekmesi nedeniyle Fernando'nun ayak bileğinde 2 cm.'lik delik oluştuğu öğrenildi. Deliğin kemiğe kadar uzandığı ve Brezilyalı yıldızın çok büyük bir sakatlıktan kılpayı kurtulduğu belirtildi. Galatasaraylı yöneticiler, "Adamın ayağı kırılacaktı, kart bile çıkmadı. Bu nasıl iş!" diye tepki gösterdi.

    Takvim
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:19
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