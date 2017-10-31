Bacağında 2 cm delik var
Bero’nun sert darbesine maruz kalan Fernando’nun sağ ayak bileğinde kemiğe kadar uzanan delik oluştu. Yöneticiler, “Ayağı kırılacaktı, kart bile çıkmadı” diyerek hakeme isyan etti
OTORİTELER: KESİN KIRMIZI
Pozisyon sonrasında Fernando acılar içinde yerde kalırken, hakem Halis Özkahya cebinden sarı kart bile çıkarmadı. Hakem hocaları ve futbol otoriteleri ise Özkahya'nın Bero'ya kesinlikle kırmızı kart göstermesi gerektiğini söyledi.
BÜYÜK SAKATLIK OLABİLİRDİ
Öte yandan Bero'nun tekmesi nedeniyle Fernando'nun ayak bileğinde 2 cm.'lik delik oluştuğu öğrenildi. Deliğin kemiğe kadar uzandığı ve Brezilyalı yıldızın çok büyük bir sakatlıktan kılpayı kurtulduğu belirtildi. Galatasaraylı yöneticiler, "Adamın ayağı kırılacaktı, kart bile çıkmadı. Bu nasıl iş!" diye tepki gösterdi.
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- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:19
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Kocaman fiyasko
Toplam 42
Yorum
hakan Bu Yönetim ve bu Hoca kaldığı sürece sonuç hep fiyasko olur. bu ilk değilki yıllardır böyle gidiyor. 3-1 maç veren Hoca FB nin hocası olamaz
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Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...
Toplam 7
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Meth sattınız sattınız yoksa bidahaki galatasaray maçını beklersiniz avrupa kluplerinin dikkatini çekmek için.
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Toplam 1
Yorum
Asi Tsli. Bayern, Barca, Real dekiler niye yorulmuyor?Senede 3-5mio. alan adam kosacak. baska bir sey yaptigi yok. ilk önce parasini hak edecek.
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