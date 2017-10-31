Aslan'da 'büyük' tehlike

'a deplasmandayenilerek zirvede avantaj yitiren Galatasaray'dasıkıntısı, krize dönüştü. Sarı-kırmızılılar,yönetimindeve'le oynadığımaçın'ini kaybederken, sadeceberaberlik alabildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında üst üste bırakılan 5 puan ile Süper Lig'de ikinci'le arasındaki fark 3'e düşen Cimbom, ilk yarı bitmeden'e konuk olacak.aynı tablonun sürmesi halinde liderliğin kaybedileceği, şampiyonluğun da tehlikeye gireceğivar. Tudor'un derbi maçlardakaldığı artık yüksek sesle konuşuluyor. Büyük maç kazanamama sıkıntısı Tudor'la sınırlı değil. Sarı-kırmızılılar, 4 rakibiyle oynadığı sonalabildi. 9 karşılaşmayı kaybetti. Sorunu'le özdeşleştirenler var. Özbek öncesialan Galatasaray, Durun Özbek'in başkanlığında oynadığıkazanabildi.* 3'lü defanstan vazgeçti ama bu kez de sahayaile çıktı (Selçuk, Ndiaye, Fernando, Tolga).'nın boşluğunu dolduracak oyunu yönlendirecek isim bulamadı.'i yedek soyundurdu. Zamanında oyuna alamadı.* Takımıolarak hazırlayamadı.* Trabzonspor'un çıkışta olmasını fark edemedi.'i topla buluşturacak kanatların çalışmasını sağlayamadı. Oyundan çıkararak* Rıza Çalımbay'ın taktiğine çözüm üretemedi.Takımı kilitlendi.