 Aslan'da 'büyük' tehlike – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Aslan'da 'büyük' tehlike

    Aslan'da 'büyük' tehlike

    Tudor’la F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’e karşı 6 maçta 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılı camiayı endişe sardı. Hırvat hoca hedef tahtasında...

    TRABZONSPOR'a deplasmanda 2-1 yenilerek zirvede avantaj yitiren Galatasaray'da 'büyük maç kazanamama' sıkıntısı, krize dönüştü. Sarı-kırmızılılar, İgor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, sadece 1 beraberlik alabildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında üst üste bırakılan 5 puan ile Süper Lig'de ikinci Başakşehir'le arasındaki fark 3'e düşen Cimbom, ilk yarı bitmeden Beşiktaş ve Başakşehir'e konuk olacak.

    OYUNU OKUYAMIYOR!
    CAMİADA aynı tablonun sürmesi halinde liderliğin kaybedileceği, şampiyonluğun da tehlikeye gireceği endişesi var. Tudor'un derbi maçlarda taktik ve oyunu okuma konusunda yetersiz kaldığı artık yüksek sesle konuşuluyor. Büyük maç kazanamama sıkıntısı Tudor'la sınırlı değil. Sarı-kırmızılılar, 4 rakibiyle oynadığı son 13 maçta 4 beraberlik alabildi. 9 karşılaşmayı kaybetti. Sorunu Dursun Özbek'le özdeşleştirenler var. Özbek öncesi 19 derbide 13 galibiyet alan Galatasaray, Durun Özbek'in başkanlığında oynadığı 21 büyük maçın yalnız 4'ünü kazanabildi.

    NEREDE HATA YAPTI?
    * 3'lü defanstan vazgeçti ama bu kez de sahaya 4 ön libero ile çıktı (Selçuk, Ndiaye, Fernando, Tolga). Risk alamadı.
    * Belhanda'nın boşluğunu dolduracak oyunu yönlendirecek isim bulamadı.
    * Rodrigues'i yedek soyundurdu. Zamanında oyuna alamadı.
    * Takımı mental olarak hazırlayamadı.
    * Trabzonspor'un çıkışta olmasını fark edemedi. Önlem almadı.
    * Gomis'i topla buluşturacak kanatların çalışmasını sağlayamadı. Oyundan çıkararak en önemli silahını kenara aldı.
    * Rıza Çalımbay'ın taktiğine çözüm üretemedi.Takımı kilitlendi. Kenarda seyretti.




    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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