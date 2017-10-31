Aslan'da 'büyük' tehlike
Tudor’la F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’e karşı 6 maçta 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılı camiayı endişe sardı. Hırvat hoca hedef tahtasında...
OYUNU OKUYAMIYOR!
CAMİADA aynı tablonun sürmesi halinde liderliğin kaybedileceği, şampiyonluğun da tehlikeye gireceği endişesi var. Tudor'un derbi maçlarda taktik ve oyunu okuma konusunda yetersiz kaldığı artık yüksek sesle konuşuluyor. Büyük maç kazanamama sıkıntısı Tudor'la sınırlı değil. Sarı-kırmızılılar, 4 rakibiyle oynadığı son 13 maçta 4 beraberlik alabildi. 9 karşılaşmayı kaybetti. Sorunu Dursun Özbek'le özdeşleştirenler var. Özbek öncesi 19 derbide 13 galibiyet alan Galatasaray, Durun Özbek'in başkanlığında oynadığı 21 büyük maçın yalnız 4'ünü kazanabildi.
NEREDE HATA YAPTI?
* 3'lü defanstan vazgeçti ama bu kez de sahaya 4 ön libero ile çıktı (Selçuk, Ndiaye, Fernando, Tolga). Risk alamadı.
* Belhanda'nın boşluğunu dolduracak oyunu yönlendirecek isim bulamadı.
* Rodrigues'i yedek soyundurdu. Zamanında oyuna alamadı.
* Takımı mental olarak hazırlayamadı.
* Trabzonspor'un çıkışta olmasını fark edemedi. Önlem almadı.
* Gomis'i topla buluşturacak kanatların çalışmasını sağlayamadı. Oyundan çıkararak en önemli silahını kenara aldı.
* Rıza Çalımbay'ın taktiğine çözüm üretemedi.Takımı kilitlendi. Kenarda seyretti.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
Aslan'da 'büyük' tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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