Asamoah'tan şaşırtan açıklama!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak Juventus'un yerine oyuncu bulamaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ganalı yıldız Asamoah geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



Juventus'un resmi televizyonuna açıklamalarda bulunan Asamoah; "Sahay çıktığım her an elimden gelenin en iyisini yapacağım. Juventus'ta çok mutluyum. Juventus'ta ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım" dedi.



Milan galibiyeti hakkında ise; " Çok iyi oynadık ve en önemlisi gol yemedik. Takımım ve kendi perfromansımdan çok mutluyumç Evimize 3 puan ile dönmek harika bir his" şeklinde konuştu.