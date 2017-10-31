 Asamoah'tan şaşırtan açıklama! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Asamoah'tan şaşırtan açıklama!

    Asamoah'tan şaşırtan açıklama!

    Transfer döneminde ismi Galatasaray ile ciddi bir şekilide anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak Juventus'un yerine oyuncu bulamaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ganalı yıldız Asamoah geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

    Juventus'un resmi televizyonuna açıklamalarda bulunan Asamoah; "Sahay çıktığım her an elimden gelenin en iyisini yapacağım. Juventus'ta çok mutluyum. Juventus'ta ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım" dedi.

    Milan galibiyeti hakkında ise; " Çok iyi oynadık ve en önemlisi gol yemedik. Takımım ve kendi perfromansımdan çok mutluyumç Evimize 3 puan ile dönmek harika bir his" şeklinde konuştu.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Asamoah'tan şaşırtan açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.