Asamoah'tan şaşırtan açıklama!
Transfer döneminde ismi Galatasaray ile ciddi bir şekilide anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak Juventus'un yerine oyuncu bulamaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ganalı yıldız Asamoah geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Juventus'un resmi televizyonuna açıklamalarda bulunan Asamoah; "Sahay çıktığım her an elimden gelenin en iyisini yapacağım. Juventus'ta çok mutluyum. Juventus'ta ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım" dedi.
Milan galibiyeti hakkında ise; " Çok iyi oynadık ve en önemlisi gol yemedik. Takımım ve kendi perfromansımdan çok mutluyumç Evimize 3 puan ile dönmek harika bir his" şeklinde konuştu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:04
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Kocaman fiyasko
Toplam 66
Yorum
aslan gs ve kayseri maçları kesin 6 puan alırdı ama aykut hoca korkak oyun 2 puan yeter diyor aatıf ve ekiciyi oynat sürekli ataklarla bunalt
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Son 5 sezonun en kötü performansı
Toplam 2
Yorum
aykutlu fener süper ligi ancak 5 sırada bitirebilir.
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Son 5 sezonun en kötü performansı
Toplam 2
Yorum
biraz sabırlı olabilirseniz aykutum takımı uçurarak şampiyon yapacaktır.
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