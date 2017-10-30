 ''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...'' – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    ''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''

    ''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''

    Dün gece çok güzel bir gole imza atan Galatasaraylı , Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

    Kötü oynadıklarını söyleyen , ''Benim gördüğüm kadarıyla zor bir maçtı. Burada maçlar kolay olmuyor. Bizim de en iyi performansımız değildi.'' dedi.

    Rodrigues, ''Çıkan kırmızı kartlar oyun planını etkiledi. Hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir şey söylemekten ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Rakip takım kırmızı kart gördüğünde bile sahada 11 kişi devam eden bir Trabzonspor vardı.'' ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılı oyuncu, ''Şimdi cuma günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklanmamız gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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