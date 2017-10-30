''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Dün gece çok güzel bir gole imza atan Galatasaraylı Garry Rodrigues, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.
Kötü oynadıklarını söyleyen Garry Rodrigues, ''Benim gördüğüm kadarıyla zor bir maçtı. Burada maçlar kolay olmuyor. Bizim de en iyi performansımız değildi.'' dedi.
Rodrigues, ''Çıkan kırmızı kartlar oyun planını etkiledi. Hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir şey söylemekten ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Rakip takım kırmızı kart gördüğünde bile sahada 11 kişi devam eden bir Trabzonspor vardı.'' ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı oyuncu, ''Şimdi cuma günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklanmamız gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:32
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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