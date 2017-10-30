 Selçuk Öztürk Galatasaray'a transfer oldu – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Selçuk Öztürk Galatasaray'a oldu

    Selçuk Öztürk Galatasaray'a transfer oldu

    'nun alt yapısından yetişerek milli takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk Öztürk, önce Atiker Konyaspor ardından da Galatasaray'a oldu.

    İki ayağını da çok iyi kullanan ve 'da oynarken dört büyüklerin dikkatini çeken Selçuk Öztürk, 15 Ekim günü Galatasaray takımi ile sözleşme imzaladı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesi doğumlu olan Öztürk, zaman zaman Galatasaray as takımıyla da antremanlara çıkıyor. Henüz 19 yaşında olan ve orta saha da görev alan Öztürk'ün en büyük hayali Galatasaray A takımında ilk 11 de görev alıp A Milli takıma da seçilmek. Selçuk, "Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bunun için sürekli çalışıyorum" dedi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:49
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