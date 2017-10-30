Selçuk Öztürk Galatasaray'a transfer oldu
Altınordu'nun alt yapısından yetişerek milli takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk Öztürk, önce Atiker Konyaspor ardından da Galatasaray'a transfer oldu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:49
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İlla bağıralım mı!
Toplam 50
Yorum
Egeli FB li Sonuc nedir FBnin buz gibi golü vermedi denayer kirmizi görmedi daha ilk yarinin ortasina kadar ki durum FBli hakem diye baski bahane hazir
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Kavga koridora sıçradı
Toplam 7
Yorum
enver tuğ Yerde ki topçuya onu yapana tüm takım aynı hareketi yapmalı idi. O zaman hakemi de ts da federasyon da anlardı. GS forması O. Yapamazsın...
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İlla bağıralım mı!
Toplam 50
Yorum
neco Tşk. kardeşim Fb aşk,tır sevgidir benim vazgeçilmezimdir.
Selçuk Öztürk Galatasaray'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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