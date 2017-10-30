 Özbek,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Özbek,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi

    Özbek,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi

    29 Ekim resepsiyonuna katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sigarayı bırakacağına dair söz verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dursun Özbek'in arasında geçen diyaloğu Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan paylaştı. Hasan Doğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakma sözü verdiğini duyurdu.



    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:40
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