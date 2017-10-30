Özbek,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi
29 Ekim resepsiyonuna katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sigarayı bırakacağına dair söz verdi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:40
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İlla bağıralım mı!
Toplam 31
Yorum
yaşar Hakemler konusunda son derece haklısınız.Ancak bu Tudoru değiştirmezseniz şampiyon olmanız imkansız.Yazık yapılan transferlere.Takım futbol oynamıyor.Durarak ve çok yavaş top oynuyor.Motivasyon ve taktik yok.
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"Biz ona inanıyoruz"
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Sezon sonu şampiyonluk gelmezse artık yönetimin de değişmesi kesin.
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İlla bağıralım mı!
Toplam 31
Yorum
İSMAEL7 3.HAFTADA DA SÖYLEDİ KOCAMAN TS Lİ OYUNCULAR 2 HAFTAYI KIRMIZI KARTSIZ NASIL ATLATTI DİYE SESİNİZ O ZAMAN NEDEN ÇIKMADI
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