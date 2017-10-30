"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"

Trabzonspor maçında hakeme küfür ettiği anlar yayıncı kuruluş görüntülerine yansıyan Muslera'ya, Caner Erkin'le aynı ceza verilmeli mi şeklinde yaptığımız anket sonuçlandı. Ankete katılan yaklaşık 10 bin kişiden yüzde 59'u 'evet' görüşünde birleşirken, geriye kalan yüzde 41'lik kesim ise 'hayır' oyu verdi.

İşte anket sonucu...





