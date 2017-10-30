"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Trabzonspor maçında hakeme küfür ettiği anlar yayıncı kuruluş görüntülerine yansıyan Muslera'ya, Caner Erkin'le aynı ceza verilmeli mi şeklinde yaptığımız anket sonuçlandı. Ankete katılan yaklaşık 10 bin kişiden yüzde 59'u 'evet' görüşünde birleşirken, geriye kalan yüzde 41'lik kesim ise 'hayır' oyu verdi.
İşte anket sonucu...
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:30
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Galatasaray "büyük" maç kazanamıyor
Toplam 4
Yorum
Özgür Nasıl kazansın tudor hoca değilki anca düzgün giden takımı sabote eder topu gomiş e ulsştıran tek topçu rodriges o da yedek
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Kral çıplak!
Toplam 7
Yorum
BJK1903 BJK ya yapılanlar, şimdi GS ye yapılıyor.Taraflı maç yöneten hakemler.
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 33
Yorum
Yargı Caner hakemin kulağına mı fısıldamıştı? (!)
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