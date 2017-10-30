 Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza

    Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza

    Dün oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası yeni bir tartışma başladı...

    Hakem Mete Kalkavan'a yaptığı hakaret nedeniyle 4 maç ceza alan Caner Erkin'den sonra aynı olayı tekrarlayan Muslera'nın da ceza alması gündemde!

    CANER TOPLAM 7 MAÇ CEZA ALMIŞTI
    Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında Caner Erkin yayıncı kuruluşa yansıyan ve maçın hakemi Mete Kalkavan'a ettiği hakaret nedeniyle geçtiğimiz günlerde 4 maç ceza almıştı. Siyah-beyazlı oyuncu bu maçta sportmenliğe aykırı hareketi ve sarı kart cezası nedeniyle birlikte toplamda 7 müsabakadan men edilmişti.

    AYNISINI MUSLERA DA YAPTI
    Caner olayı sıcaklığını korurken şimdi de Galatasaray'ın tecrübeli kalecisinin görüntüleri ortaya çıktı. Trabzonspor maçının 29. dakikasında Muslera (İspanyolca) Caner'in kullanıdığı ifadeleri kullanarak maçın hakemine hakarettte bulunuyor.


    GÖZLER VERİLECEK CEZADA
    Beşiktaşlı oyuncunun aldığı ceza büyük tartışma yaratırken, TFF artık yayıncı kuruluşun görüntülerine bakarak da ceza verilebileceğini açıklamıştı. Muslera'nın ekrana yansıyan görüntülerde hakaret ettiği açıkça belli olurken, sosyal medyada taraftarlar da Uruguaylı oyunuya Caner'le aynı cezanın verilmesi görüşünde birleşti.

    İşte o görüntüler...

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:46
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